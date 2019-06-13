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Son dakika haberi: Kredi kartıyla alışveriş yapanlar dikkat! Asgari ödeme tutarı...

ve 'ndan kredi kartlarıyla ile ilgili son dakika değişikliği geldi. ve Kredi Kartları hakkında Yönetmelik değişikliğine giden BDDK, daha önce limite göre değerlendirilen asgari ödeme oranları ile ilgili değişiklik yaptı. İşte BDDK'nın o kararı...

Giriş Tarihi: 13.6.2019 08:17 Güncelleme Tarihi: 13.6.2019 08:19
Son dakika haberi: Kredi kartıyla alışveriş yapanlar dikkat! Asgari ödeme tutarı...

BDDK'dan son dakika kredi kartları açıklaması geldi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik'te değişikliğe gitti. Resmi Gazete'de yayımlanan değişikliğe göre önceden limite göre değerlendirilen asgari ödeme tutarında güncelleme yapıldı.

Bundan sonra kredi kartına bir yıldan fazla sahip olanlar asgari tutarın dönem borcunun yüzde 30'undan, yeni tahsis edilen kredi kartlarında kullanım başlangıcı tarihinden itibaren bir yıllık sürenin dolmasına kadar dönem borcunun yüzde 40'ından aşağı borç ödemesi yapamayacak.

Ayrıca bankalar bu şartların altında olmayacak şekilde yeni asgari ödeme tutarı belirleyebilecek.

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Son dakika haberi: Kredi kartıyla alışveriş yapanlar dikkat! Asgari ödeme tutarı...
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