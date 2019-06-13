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Son dakika kredi limiti ne oldu? işte detaylar

Son dakika haberi: ve () tarafından yapılan açıklamaya kredi kartı taksit sayıları ve asgari ödeme limitinde düzenlemeye gidildi. Kredi kartı taksitlendirme süresi mobilya alımları, havayolları konaklama ile elektronik eşya harcamalrı için ayrı ayrı belirlendi. Peki, kredi limiti ne oldu? İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 13.6.2019 11:28 Güncelleme Tarihi: 13.6.2019 11:29
Son dakika BDDK kredi kartı taksitlendirme süreleri ve asgari ödeme limiti ne oldu? işte detaylar

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)'dan gelen son dakika haberine göre, kredi kartı taksitlendirme süreleri ve asgari ödeme limiti üzerinde yeni, düzenlemelr yaspıldı. mobilya, havayolu -konaklama ve elktronik eşya harcamaları için yeniden belirlenen kredi kartı taksitlendirme süreleri ve asgari ödeme limiti kullanıcılar tarafından merak edilerek yoğun şekilde araştırılıyor. Peki kredi kartı taksitlendirme süreleri ve asgari ödeme limiti ne oldu? Konuya ilişkin tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. İşte tüm bilgiler...

KREDİ KARTI TAKSİTLENDİRME SÜRELERİ VE ASGARİ ÖDEME LİMİTİ NE OLDU?

İşte tüm bilgiler;

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Son dakika BDDK kredi kartı taksitlendirme süreleri ve asgari ödeme limiti ne oldu? işte detaylar
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