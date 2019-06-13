Son dakika BDDK kredi kartı taksitlendirme süreleri ve asgari ödeme limiti ne oldu? işte detaylar

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)'dan gelen son dakika haberine göre, kredi kartı taksitlendirme süreleri ve asgari ödeme limiti üzerinde yeni, düzenlemelr yaspıldı. mobilya, havayolu -konaklama ve elktronik eşya harcamaları için yeniden belirlenen kredi kartı taksitlendirme süreleri ve asgari ödeme limiti kullanıcılar tarafından merak edilerek yoğun şekilde araştırılıyor. Peki kredi kartı taksitlendirme süreleri ve asgari ödeme limiti ne oldu? Konuya ilişkin tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. İşte tüm bilgiler...

KREDİ KARTI TAKSİTLENDİRME SÜRELERİ VE ASGARİ ÖDEME LİMİTİ NE OLDU?

İşte tüm bilgiler;