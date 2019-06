Turkcell Zeka Gücü Projesi çalışmalarını hızlandırdı

Açılışta Zeka Gücü Projesi'nin yeni dönemiyle ilgili üç önemli gelişme de açıklandı. Yeni dönemde Zeka Gücü online eğitim içerikleri tüm öğrencilerin erişimine açık olacak, eğitim içeriklerine Zeka Gücü mobil uygulaması aracılığıyla her an, her yerden ulaşılabilecek ve Zeka Gücü sınıflarında artık Turkcell Robotik ve Programlama Kiti kullanılacak.

ÇALIŞMALAR HIZLANDI

Turkcell, Cumhuriyetin 100'ncü yılına doğru çocukların yeni çağa hazırlanması için sürdürdüğü Zeka Gücü Projesi kapsamındaki çalışmalarını hızlandırdı. Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde BİLSEM (Bilim ve Sanat Merkezleri) bünyesinde gerçekleştirilen Zeka Gücü Projesi'nin yeni adresi Şanlıurfa Haliliye BİLSEM oldu. Anadolu'nun özel yetenekli çocuklarının ilgi alanlarına göre eğitim alacakları Şanlıurfa Haliliye BİLSEM Zeka Gücü Teknoloji Laboratuvarı'nın açılışında, projenin yeni dönemiyle ilgili önemli açıklamalar yapıldı.

ONLİNE EĞİTİM İÇERİKLERİNİN TAMAMI TÜM ÖĞRENCİLERİN ERİŞİMİNE AÇIK OLACAK

Yeni dönemde Zeka Gücü projesi kapsamında yer alan ve yenilenen online eğitim içeriklerinin tamamı tüm öğrencilerin erişimine açık olacak, Zeka Gücü mobil uygulaması ile çocukların Zeka Gücü eğitimleri her yerden kesintisiz sürecek ve Zeka Gücü sınıflarında artık yeni nesil Turkcell Robotik ve Programlama Kiti kullanılacak. Proje ile birlikte yakın zamanda; yapay zeka, ses ve görüntü işleme, makine öğrenmesi, derin öğrenme, sürdürülebilir yaşam kapsamında akıllı tarım ve hayvancılık teknolojileri, akıllı ev teknolojileri, uzaktan takip sistemleri konularında bilgilendirici eğitimlere hem mobil uygulama hem de web platformundan erişilebilecek. Öğrenciler, bu teknolojileri ve Turkcell'de hangi alanlarda kullanıldıklarını; Turkcell mühendislerinin anlatımıyla kısa videolar aracılığıyla öğrenebilecekler.