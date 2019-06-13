Türkiye Micro Focus’un radarında

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DÜNYA genelinde 50 ülkede 18 bin çalışanı bulunan yazılım devi Micro Focus'un CEO'su Stephen Murdoch, HPE Yazılım İş Birimi ile gerçekleştirdikleri büyük kapsamlı birleşme sonrası rotasını ülkemize çevirerek ilk kez Türkiye'ye geliyor. Kurumsal yazılım devi Micro Focus'un CEO'su Stephen Murdoch, yazılım alanında bölgesel ihtiyaç ve beklentileri iş dünyasının liderleriyle konuşmak üzere haziran ayında Türkiye'ye geliyor. Dünya genelinde 50 ülkede 18 bin çalışanı bulunan, 40 binden fazla müşteriye hizmet sunan Micro Focus, Türkiye'den global başarı hikâyeleri çıkarmayı planlıyor. Şirketlerin dijital dönüşümünü daha geniş ve derinlemesine bir portföy ile desteklemek amacıyla 2017 yılında Hewlett Packard Enterprise (HPE) yazılım iş birimiyle birleşerek faaliyetlerini sürdüren Micro Focus, hibrit bulut altyapılara yönelik teknoloji yatırımları ve bu alanda sağladığı yenilikçi çözümlerle Türkiye'de ve bölgede büyüme hedefliyor. Micro Focus CEO'su Stephen Murdoch verdiği mesajda Türkiye'deki şirketlerin yeniliğe açık olması ve ülkenin yeni yatırımlara uygun olmasını vurguladı.