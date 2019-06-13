Yağmur-çamur demeden yürüdüler

CANDAŞ

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti'den CHP ve HDP'ye geçen belediyelerde yaşanan yıldırma politikası, zulüm ve baskıyı protesto etmek için Bolu'dan yola çıkan işçiler, ilk günde yağmur, dolu ve rüzgâra rağmen 16 kilometre yürüdü. İşçiler 196 km'lik yolu günde 20 kilometre alarak 10 günde tamamlamayı hedefliyor.İşçilerin emek ve adalet yürüyüşü CHP Genel Merkezi önünde protesto ile sona erecek. SABAH, Emek ve Adalet Yürüyüşü'ne katılan işçilerle konuştu:: Evli ve iki çocuk babasıyım. Evin geçimini bir tek ben sağlıyordum. Çöp arabası kullanıyordum. Çalışırken çağırdılar ve işten çıkarıldığımı söylediler. Belediye başkanına sorduğumuzda 'Belediye bütçesi çok kötü, belediye batmış' dedi. Biz de 'Bolu Belediyesi 97 işçinin aldığı maaşla kendini kurtaracaksa biz 1-2 ay maaş almayalım' dedik. Bunu da kabul etmedi. İşten çıkarmaların büyük kısmı temizlik kadrosundan oldu. Yakında çöpler dolmaya başlayacak. Kılıçdaroğlu'nun 'CHP'ye geçen belediyelerden bir tane bile işçi çıkmayacak' sözünü tutmasını bekliyoruz. İşimizi geri alana kadar eylemlerimiz, hukuki çerçevede kalarak ama artarak devam edecek.6 yıldır Bolu'da temizlik işlerinde çalışıyordum bir anda kapıya koydular. Eşim hamallık yapıyor. O da iş gelirse... 22 ve 24 yaşında iki oğlum var. Çocuklar 8 aydır iş arıyor. Başkan seçim öncesinde evime geldi, kahvemi içti, çocuklarıma iş sözü verdi. Bırak onlara işi annelerini dahi işten attı. 3 yıl önce ev almıştım. Kredi borcum var. Bankalar aramaya başladı telefonu açamıyorum. Başkana sesleniyorum: Eğer evime haciz gelirse ona hakkım helal değildir.Bayramiç Belediyesi Park Bahçeler'de Ziraat Mühendisi olarak 4 yıl çalıştım. Yerime candaşlarını alıp beni hiçbir gerekçe göstermeden attılar. Kızım Eskişehir Fen Lisesi'nde. Oğlum ortaokulda. Çocuklarıma para gönderemiyorum. Kredi borçlarım var. Çok bunaldım.Bir anda bizi işten çıkardılar. 49 gündür Ne gece ne sabah, hiç uykum yok, psikolojim bozuldu. 3 çocuğum var. Üçü de okuyor. En büyük oğlum Kocaeli'de üniversite öğrencisi. Eşimin tek maaşı okul masraflarına yetmediği için çalışıyordum. İki kişi dahi evi zor geçindiriyorduk. Şimdi hepten zor durumda kaldık. Biz nasıl geçineceğiz?