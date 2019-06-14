516 bin kişiye evde bakım yardımı

BUGÜN NELER OLDU

Engelli ve yaşlıların bakımı için ailelerine verilen evde bakım yardımından faydalananların sayısı, yılın ilk altı ayında 515 bin 749 oldu. 2005'ten itibaren Sosyal Hizmetler Kanunu ile başlatılan evde bakım yardımı aylık bin 305 liraya ulaştı.Bakıma ihtiyacı olan engelli ile yaşlıların ailelerinden ayrılmaması ve vatandaşların hayat kalitesinin yükseltilmesi amacıyla verilen yardım kapsamında, 2018'de 513 bin 276 vatandaşa 6 milyar 675 milyon lira kaynak aktarıldı. Bu yılın ilk altı aylık döneminde ise 515 bin 749 kişiye 4 milyara yakın para ödendi.Yardımdan, en az yüzde 50 engelliler ve ağır engeli bulunanlar veya tam bağımlı olanlar, il müdürlüklerindeki bakım hizmetleri değerlendirme heyetince bakıma ihtiyacı olan, engelliliği tespit edilen ve hanede kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgari ücretin aylık net tutarının 2/3'ünden az olan kişiler faydalanabiliyor.