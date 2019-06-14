İmar barışı uzamayacak

BUGÜN NELER OLDU

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İmar Barışı'na başvuru süresinin uzatılmasının söz konusu olmadığını açıkladı. Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kurum, İmar Barışı'na 10 milyon 79 bin başvuru olduğunu ve bugüne kadar 19 milyar 300 milyon lira tahsilat yapıldığını belirtti.Kurum, "En fazla başvuru gelen iller arasında İstanbul 1 milyon 747 bin, İzmir 811 bin 452, Ankara 469 bin başvuruyla ilk üç sırada yer alıyor. Başvurularımızın bitmesine müteakip ödeme süresi de 30 Haziran'da tamamlanıyor. Kaçak yapılara da izin vermeyeceğiz, tespit ettiğimiz kaçak yapıların yıkımını belediye başkanlarımızla ve valilerimizle birlikte yapacağız" dedi. Rize Fırtına Vadisi'nde kaçak 21 adet binanın tespitinin yapıldığını, bunların yıkımının gerçekleştiğini belirten Kurum, "Türkiye çapında 2 binin üzerinde kaçak yapı tespit ettik. Kaçak yapıların tebligatları yapılıyor. Ordu ve Trabzon'daki yaylalarındaki gibi bizim doğamızı ve tarihimizi bozacak, 31 Aralık 2017 tarihinden sonra yapılmış yapılara ilişkin de kararlı duruşumuzu sergileyeceğiz" dedi.Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise yatay mimarili kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmenin hükümetin önceliği olduğunu belirterek, "Millet Bahçeleri'ni çoğaltarak tüm yurtta kişi başına düşen yeşil alan miktarını 15 m2'ye yükseltmeyi hedefliyoruz. Yatay şehircilik uygulamalarımızla, mahalle kültürünü yaşatacağız" diye konuştu.