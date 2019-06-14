Kaçak yapan aday! CHP adayı kaçak yapısı için imar barışına başvurmuş

Ekrem İmamoğlu'nun AVM'nin dışına taşan 270 metrekarelik et restoranı One Steak House'daki kaçak asma kat için kendi adıyla başvuru yaptığı öğrenildi. Başvuru dilekçesi ardından İmamoğlu, 23 Mayıs 2019'da Yapı Kayıt Belgesi'ni aldı.

BİR BAŞVURU DA ORTAKTAN

Ekrem İmamoğlu'nun daha önce kendi ağzıyla ortak olduklarını itiraf ettiği Beyaz İnşaat da AVM'deki kaçak katlar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na başvuruda bulundu. Beyaz İnşaat'ın sahibi Muzaffer Beyaz, 295 metrekarelik bağımsız bölümde bulunan asma kaçak kat için başvuru yaptı. Beyaz da 6 Ocak 2019'da AVM'deki diğer kaçak bölüm için Yapı Kayıt Belgesi aldı.

SSB GAYRİMENKUL İMAMOĞLU'NUN

Beylikdüzü'nde Atatürk Bulvarı ile Anadolu Caddesi'nin kesiştiği noktaya yapılan, dere yatağındaki AVM, 8.750 metrekare arazide inşa edildi. AVM, 20.811 metrekare inşaat büyüklüğüne sahip. AVM'nin ortakları iki şirket olarak görünüyor. Birisi; Beyaz İnşaat Petrol Ürünleri Turizm Sanayi A.Ş., diğeri ise SSB Gayrimenkul Sanayi ve Ticaret A.Ş. SSB Gayrimenkul Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin kurucusu Ticaret Sicil kayıtlarında Ekrem İmamoğlu olarak belirtiliyor. İmamoğlu, 11 Mayıs 2016'daki Ticaret Sicil Gazetesi'nde adresi Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi Çalışlar Caddesi Midpoint Apartmanı olarak görülen şirketin tek kurucusu olarak görülüyor.