Kayadan ses var CHP’den yok

BUGÜN NELER OLDU

Hak-İş Konfederasyonu'na bağlı Hizmet-İş Sendikası'nın, CHP'li Bolu Belediyesi'nde yaşanan işten çıkarmaları protesto etmek amacıyla düzenlediği 'Emek ve Adalet Yürüyüşü', üçüncü gününde Bolu'nun Yeniçağa mevkisinde başladı. Yürüyüşe dün Hizmetİş Sendikası İzmir Şubesi'nden de katılım oldu.Hizmet-İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Gültekin Şimşek, "Bütün amacı helal lokma olan işçilerimize yapılan bu zulme dur demek için buradayız. Bu arkadaşlarımızın aldıkları asgari ücretten başka bir gelirleri yok. Ne yazık ki, bırakın borçlarını, ev kiralarını ödemeyi evlerine ekmek dahi alamayacak duruma geldiler. İnsanların işine son vermek hangi kanuna, hangi vicdana sığıyor soruyorum sizlere" dedi.Hizmet-İş Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir de "İşçi kardeşlerimizi sokağa bırakanlara sesleniyoruz, derhal bu inadınızdan geri dönün. 51 gündür size bağırıyoruz, eylem yapıyoruz" diye konuştu. Üç gündür dolu ve yağmur altında yürüdüklerini anlatan Özdemir, "Kayalardan ses var, yürüdüğümüz ormanlardan ses var ama sizlerden söz yok. Sizin için işçiler bu kadar mı kıymetsiz? Sizin için emekçilerin hiç mi değeri yok?" diye sordu.