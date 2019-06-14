Milyonlarca kart sahibine müjde

Dengelenme sürecindeki ekonomide, başta KOBİ'ler olmak üzere reel sektörün finansman ihtiyacına yönelik önemli adımlar atan hükümet, iç talebi canlandırmak için de harekete geçti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartlarıyla çeşitli sektörlerde yapılan harcamalarda taksit sayılarını artırırken asgari ödeme oranlarını da düşürdü.



ÖDEME KOLAYLIĞI SAĞLANDI

Alınan kararlar, tüketicinin elini rahatlatıp iç talebin canlanmasına katkı sağlayacak. Son dönemde bazı ürünlerdeki fiyat artışları ile alım gücünde zorlanan tüketici, artan taksit sayısı ile daha az taksit tutarı ödeyerek ürünü alabilecek. Ayrıca, mevcut kredi kartı borçlarında ödeme zorluğu çekenler de asgari ödeme tutarının aşağı çekilmesiyle ödeme kolaylığına kavuşacak.

Mobilyadan beyaz eşyaya, elektronik eşyadan vergi ödemelerine, havayolları ve konaklama harcamalarından kurumsal kredi kartlarına kadar birçok alanda kredi kartı taksit sayısı artırıldı. Mobilyada 12 ay olan taksit imkânı ise 18 aya çıkarıldı. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, elektrikli ev aletleri gibi ürünlerde taksit 12 aydan 18 aya yükseltildi.



ASGARİ ÖDEME % 30'A İNDİ

Öte yandan BDDK'nın dünkü yönetmelik değişikliği ile daha önce limiti 15 bin lira üzerinde bulunan kredi kartlarının yüzde 35 ve yüzde 40 olan asgari ödeme oranları yüzde 30'a düşürüldü. Yapılan düzenleme sonrasında kredi kartı borçlarında ödenmesi gereken asgari tutar, kredi kartı limiti 15 bin liraya kadar olan kredi kartları hakkında dönem borcunun yüzde 30'undan aşağı olamayacak.



VATANDAŞIN ELİ RAHATLADI

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, kredi kartlarına yönelik taksitlendirme süresi ve asgari ödeme oranlarında yapılan düzenlemelerin bireysel tüketicilerin elinin rahatlatılmasının yanı sıra iç talebin canlanmasına katkı sağlayacağını söyledi. Bazı ürünlerdeki fiyat artışlarının alım gücünde zorluk oluşturduğunu vurgulayan Akben, taksit sayısının artırılmasıyla tüketicilerin daha az taksit tutarı ile ürün alabilmesinin kolaylaşacağını ifade etti. Akben, düzenleme yapılırken ithal girdi malların değil de yerli ürünlerin teşvik edilmesinin ön planda tutulduğunu dile getirdi. Mobilya, beyaz eşya sektörlerinde taksit sayısının artırılmasının hem tüketici hem de üretici açısından pozitif etkilerinin olacağını belirten Akben, iç turizme katkı sağlamak üzere de hava yolları ve konaklamayla ilgili yurt içine ilişkin harcamalar taksit sayısının artırıldığını bildirdi.



ERTELENEN TALEP HAREKETE GEÇECEK

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun, taksit sayısını artırıp, asgari ödeme tutarlarını düşürmesi, özellikle mobilya, beyaz eşya ve elektrikli ev aletleri sektörlerinde bayram havası estirdi. ÖTV ve KDV indiriminden sonra yapılan bu düzenlemelerin, finansman olarak rahatlayan tüketicinin ertelenen talebini hayata geçirip ciroları yukarı çekmesi bekleniyor. Satışlarda en az yüzde 10 artış öngörülüyor.



TÜRKİYE MOBİLYA SANAYİCİLERİ DERNEĞİ BAŞKANI MUSTAFA BALCI

YAZ DURGUNLUĞU ATLATILACAK

Yeni karar tüketicinin ve dar gelirli vatandaşın yüzünü güldürürken, aynı zamanda mobilya alışverişlerinde sektörü de canlandırarak piyasanın üzerindeki yaz durgunluğunun kalkmasına büyük katkı sağlayacak. Alım gücü artan tüketicinin rahatlaması piyasayı hareketlendirecek. Fakat bankaların da üzerlerine düşeni yapması gerekiyor. Taksit maliyetlerinde bankaların da desteklerini artırmaları büyük önem taşıyor. Bu konuda her kurum elini taşın altına koymalı. KDV indirimi uzatılırsa mobilyacı için işte o zaman gerçekten bayram sonrası yeniden bayram olacaktır.



MOBİLYA DERNEKLERİ FEDERASYONU BAŞKANI AHMET GÜLEÇ

Satışlarda yüzde 10 KDV ve yüzde 10 da enflasyonla mücadele indiriminin yanısıra taksit sayısının 18 olması yıl sonuna kadar sektörün iç piyasada 50 milyar liralık satış yapmasını sağlayacaktır.



ZÜCCACİYECİLER DERNEĞİ BAŞKANI MESUT ÖKSÜZ

Haziran sonuna kadar mağazalarda düğün ve yazlık alışverişleri nedeniyle yüzde 40 hareketlilik artışı yaşanmasını, bunun da satışlara yüzde 15 artış olarak yansımasını bekliyoruz. Tüketicilerin ödemeleri kolaylaşacak.



TÜRKİYE BEYAZ EŞYA SANAYİCİLERİ DERNEĞİ BAŞKANI CAN DİNÇER

BDDK'nın kararı tüketicinin alım gücünü destekleyecek. Beyaz eşyanın yanı sıra elektronik ürünlerde de daha fazla taksit imkânının sağlanması sektör açısından pozitif olacak. Bu durum satışları artıracak.



TEKNOSA GENEL MÜDÜRÜ BÜLENT GÜRCAN

Taksit sayısındaki artışlar, sektörün büyümesine destek verecek. Evlilik hazırlıklarının devam ettiği, yeni evlerin açıldığı bu dönemde tüketicilerin ihtiyaçlarına daha rahat erişmesi mümkün olacak.



ATMACA ŞİRKETLER GRUBU YÖNETİM KURULU BAŞKANI ADEM ATMACA

Fiyatı 3 bin 500 liraya kadar olan televizyon alımlarında taksit sayısının 9 aydan 12'ye çıkarılması özellikle yerli TV satışlarına büyük bir katkı sağlayacak. Sektörümüzde büyüme ve istihdam artacak.



TÜRKİYE OTELCİLER BİRLİĞİ BAŞKANI MÜBERRA ERESİN

Bu kararın tüketici açısından olumlu olacağını, dolayısıyla turizm sektörüne de olumlu yansıyacağını düşünüyoruz. Bu yıl yerli tatilci trafiğinin bir miktar yavaşladığı düşünüldüğünde bunun hızlandırılması açısından da olumlu sonuçlar verecektir.

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