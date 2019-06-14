Son dakika... Altın fiyatları bugün ne kadar? Canlı- 14 Haziran çeyrek ve gram altın fiyatları kaç TL oldu?

Piyasaları yakından takip edenler son dakika altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorusuna yanıt aramaya başladı. Altın fiyatları güncel olarak gelmeye devam ediyor. Altın fiyatları ile ilgili güncel veriler Kapalıçarşı'da işlemlerin başlamasının ardından geliyor. Düğün sezonunun başlaması ve yatırım amaçlı kullanılan altın fiyatlarındaki canlı rakamlar merak edildi. Çeyrek altının günün ilk saatlerinden itibaren ne kadar olduğunu ve ne kadardan alıcı bulduğu merak ediliyor. Peki 14 Haziran altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar?

Piyasalardaki altın fiyatları son dakika rakamlarıyla gelmeye devam ediyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren, güncel altın fiyatlarını internetten takip ediyor. Haberimizin devamında 14 Haziran 2019 altın fiyatlarını ve çeyrek altın gram altın fiyatlarını öğrenebilirsiniz…