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Son dakika... bugün ne kadar? Canlı- çeyrek ve fiyatları kaç TL oldu?

Haftanın son iş gününde bugün ne kadar oldu merak edildi. Altın yatırımcısı son dakika altın fiyatlarını sorguluyor. Yaz döneminin gelmesi ve düğün sezonunun başlamasıyla canlı altın fiyatlarına rağbet giderek artıyor. Altın tarih boyunca önemi hiç yitirmemiştir. Günümüzde altın yatırım aracı olarak kullandığı gibi özellikle bayanların estetik görünümü ile kullandıkları bir gerçektir. Altının gram fiyatı, güne bir önceki kapanışa göre yüzde 0,48 değer kazancıyla başladı. Peki 14 Haziran son dakika oldu? ne kadar oldu? ne kadar?

Giriş Tarihi: 14.6.2019 09:48 Güncelleme Tarihi: 14.6.2019 09:48
Son dakika... Altın fiyatları bugün ne kadar? Canlı- 14 Haziran çeyrek ve gram altın fiyatları kaç TL oldu?

Piyasaları yakından takip edenler son dakika altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorusuna yanıt aramaya başladı. Altın fiyatları güncel olarak gelmeye devam ediyor. Altın fiyatları ile ilgili güncel veriler Kapalıçarşı'da işlemlerin başlamasının ardından geliyor. Düğün sezonunun başlaması ve yatırım amaçlı kullanılan altın fiyatlarındaki canlı rakamlar merak edildi. Çeyrek altının günün ilk saatlerinden itibaren ne kadar olduğunu ve ne kadardan alıcı bulduğu merak ediliyor. Peki 14 Haziran altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar?

Piyasalardaki altın fiyatları son dakika rakamlarıyla gelmeye devam ediyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren, güncel altın fiyatlarını internetten takip ediyor. Haberimizin devamında 14 Haziran 2019 altın fiyatlarını ve çeyrek altın gram altın fiyatlarını öğrenebilirsiniz…

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Son dakika... Altın fiyatları bugün ne kadar? Canlı- 14 Haziran çeyrek ve gram altın fiyatları kaç TL oldu?
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