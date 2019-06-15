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Rus polis tatil yasağını ile aştı

, ülkelerine yönelik Rus polislerin tatil yasağı kapsamından çıkarıldı. 2020’de 1 milyon ilave Rus polis bekleniyor. İyi geliri olan polisler Rus harcama ortalamasını da artıracak

Betül ALAKENT
BETÜL ALAKENT Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 15.6.2019
Rus polis tatil yasağını Türkiye ile aştı

Bu yıl 6 milyon turistin beklediği Rusya'dan bir müjdeli haber daha geldi. Rusya İçişleri Bakanlığı, Türkiye ve Tayland'ı "Rus polis teşkilatı mensuplarının tatil yapmaları yasak olan ülkeler" listesinden çıkardı. Rusya, 2014'te İçişleri Bakanlığı çalışanlarının NATO ülkelerinde tatil yapmasını yasaklamış, Türkiye de NATO üyesi olduğu için bu kapsamda değerlendirilmişti.
Dün alınan kararla polislerin Türkiye tatilinin de yolu açılmış oldu. Ülkede yaklaşık 3 milyon polisin görev yaptığı belirtilirken, bu kişilerin öncelikli tercihinin Türkiye olacağını öngörüyor. Kararın önümüzdeki yıl Rus turist sayısına 1 milyon ilave katkı sağlayabileceğini aktaran turizmciler, bunun gelirleri de artıracağını vurguluyor.

PUTİN'E ANLATILMIŞTI
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, 8 Nisan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla düzenlenen Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi'nin 8'inci toplantısında bu sorunu bizzat Putin'e ilettiklerini söyledi.
Hükümet yetkililerinin de süreci takip ettiğini aktaran Bağlıkaya, "Rusya pazarındaki en önemli sorunlardan biri çözüldü" dedi.

GELİRE KATKI SAĞLAR
Bu yıl için uçak ve koltuk planlamalarının yapıldığını, dolayısıyla turist sayısına çok etkisinin olmayacağını anlatan Bağlıkaya, "Ancak var olan kapasiteye talep artacak. Bu da fiyat artışını getirir. Tur operatörleri mevcut paketleri daha pahalıya satacaktır. Bu da gelire pozitif etki eder" diye konuştu.
Anex Tour Yönetim Kurulu Başkanı Neşet Koçkar da, kararı çok olumlu bulduklarını belirterek, "Ancak planlamalar yapıldı, kapasiteler belli. Bu kararın yansımasını önümüzdeki yıl görürüz" dedi.

RUS POLİS İYİ GELİRE SAHİP
Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkan Yardımcısı Kaan Kavaloğlu, Rus polislerin Türkiye'ye kendileri gelemese de ailelerini gönderdiğini belirterek, "İki polis eşi bir oda tutuyordu. Şimdi eşleri ile gelecekleri için ayrı odalar tutacaklar" dedi. Kavaloğlu, Rus polislerin iyi gelire sahip olduğunu belirtti.

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Rus polis tatil yasağını Türkiye ile aştı
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