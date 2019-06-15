Türk Telekom 5G Dünya Zirvesi’nde

BUGÜN NELER OLDU

Londra'da bu yıl 15'incisi düzenlenen 5G Dünya Zirvesi'nde "gigabit toplumunu oluşturan operatörler" konulu panele konuşmacı olarak katılan Türk Telekom CEO'su Paul Doany, katılımcılara 5G'nin getirdiği yüksek hız ile kullanıcıların hayatında nelerin değişeceğini aktarırken, Türk Telekom'un 2019 odakları ile 5G yatırımlarından bahsetti. Doany, "Çok kanallı bir yolculuk içerisindeyiz. Yüksek hızda bant genişliği ve ülkedeki tüm 5G operatörlerine hizmet verecek uygun maliyetli sahaya kadar fiber (FTTS) omurgası için fiber altyapı tesisine devam ediyor ve sabit genişbant penetrasyonunu artırarak dijital ayrımı kapatıyoruz" diye konuştu.