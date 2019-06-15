Türkiye yatırım sıralamasında 4 basamak yükseldi

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Türkiyetarihinin en büyük ekonomik saldırısına maruz kaldığı 2018'te, hükümetin aldığı önlemlerin etkisiyle yabancı yatırımcıların ilgi odağı olmayı sürdürdü. Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü'nün (UNCTAD) 2019 Dünya Yatırım Raporu'na göre, küresel uluslararası doğrudan yatırımların yüzde 13 düşüşle 1.3 trilyon dolara gerilediği 2018'de, Türkiye yüzde 13 artışla 13 milyar dolarlık yatırım çekti. Yüzde 13'lük artış, küresel doğrudan yatırım sıralamasında Türkiye'yi 4 basamak yükselişle 21. sıraya yerleştirdi. Türkiye, gelişmekte olan ülkeler sıralamasında ise 2 basamak yükseliş ile 10. sırada yer aldı. Türkiye, Batı Asya'da en fazla uluslararası doğrudan yatırım çeken ülke olurken, aynı zamanda 2018'te 8 adet ikili yatırım ve serbest ticaret anlaşması imzalayarak, geçtiğimiz yıl dünyada en fazla ikili anlaşma tamamlayan ülke olarak da ön plana çıktı.Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ayşem Sargın, Türkiye'nin büyük ve dinamik iç pazarı, genç nüfusu, gelişmiş girişimcilik becerileri, küresel değişikliklere uyum becerisi ve bölgesel pazarlara kolay erişim imkânı sağlayan stratejik konumu ile uluslararası doğrudan yatırımcılar için önemli bir yatırım destinasyonu olma özelliğini koruduğunu belirtti.