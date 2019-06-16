Son Dakika Altın Fiyatları: Gram, çeyrek, cumhuriyet altın fiyatları bugün ne kadar oldu? (16 Haziran 2019)

Altın fiyatları her zaman en merak edilen sorulardan biri olmuştur. Güncel olarak fiyatlar değiştiği için günü gününe takip etmek gerekir. Altının kullanıcısı çok olduğundan kullanım alanı da bir hayli geniş oluyor. Kullanıcıların bu kadar çok olması da onları arama motorlarında "altın fiyatları ne kadar", "altın fiyatları canlı izle", "güncel altın fiyatları ne kadar oldu" gibi soruları aratmasına sebep oluyor. En çok altının satıldığı yerlerden biri olan Kapalıçarşı'daki hareketlenmenin de eklenmesiyle altın fiyatları kullanıcılar tarafından bir hayli önem kazanıyor. Buna göre 16 Haziran 2019 altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, tam, cumhuriyet ve ata altının güncel alış ve satış fiyatları ne kadar oldu?

İşte 16 Haziran 2019 Pazar güncel altın fiyatları..