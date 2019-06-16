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Özel büroları 400 bin işsizi sevindirdi

HAZAL ATEŞ
HAZAL ATEŞ Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 16.6.2019
Özel istihdam büroları 400 bin işsizi sevindirdi
Hükümet'ın istihdam seferberliğine özel istihdam büroları da katıldı. İŞKUR'a kayıtlı 502 istihdam bürosu son 14 yılda 400 bin kişiyi işe yerleştirirken, bunların 150 binini 25-29 yaş arası gençler oluşturdu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde geçen ay toplanan Çalışma Meclisi'nin gündem başlıklarından birini de özel istihdam büroları oluşturdu. Yıl sonuna kadar 2.5 milyon istihdam hedefi ile başlatılan kampanyaya özel istihdam büroları da destek veriyor.

MESLEKİ EĞİTİME DESTEK
Bu bürolar İŞKUR gibi mesleki eğitim kursları da düzenliyor. Doğum, askerlik iznine çıkılması, işletmenin iş hacminin öngörülemeyen ölçüde artması durumunda kiralık işçi çalıştırılabiliyor. Mevsimlik tarım işlerinde veya temizlik işleri, hasta, yaşlı ve çocuk bakım hizmetleri gibi ev hizmetlerinde, süre sınırı aranmadan geçici iş ilişkisi oluşturabiliyor.
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Özel istihdam büroları 400 bin işsizi sevindirdi
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