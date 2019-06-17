EWE Turkey Holding'in SOCAR Türkiye'ye devri tamam

Konuya ilişkin SOCAR Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, söz konusu satışa ilişkin düzenlenen imza törenine SOCAR Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Vagif Aliyev, SOCAR Türkiye Üst Yöneticisi Zaur Gahramanov, EWE AG Üst Yöneticisi Stefan Dohler, EWE AG Finans Müdürü Wolfgang Mücher ile iki şirketin yöneticileri katıldı.

İmzalanan anlaşma kapsamında, Alman enerji şirketi EWE Turkey Holding'e ait Bursagaz, Kayserigaz, Enervis, EWE Enerji ve Millenicom'un SOCAR Türkiye'ye satışı tamamlanmış oldu.

Böylece, bu yıl ocakta satın almayla ilgili anlaşmaya varılan ve geçen ay tüm onayları tamamlanan 5 şirket, bugünden itibaren SOCAR Türkiye'nin çatısı altında faaliyet göstermeye başlayacak.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen SOCAR Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Vagif Aliyev, Bursagaz ve Kayserigaz'ın gruba katılmasıyla Türkiye'deki doğal gaz faaliyet zincirini tamamladıklarını ifade etti. Türkiye pazarına girdikleri günden beri sektörün dinamikleri ve verimliliğini göz önünde bulundurarak tüm yatırımlarında entegrasyonu önemsediklerini kaydeden Aliyev, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye'ye 12 yıldır doğal gaz getiriyoruz. 2013 yılından beri ise doğal gazın toptan satışını SOCAR Türkiye olarak gerçekleştiriyoruz. SOCAR, Türkiye ve Azerbaycan devletlerinin en büyük projesi olan ve doğal gaz iletimini sağlayan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı projesinin büyük ortağı. Bursagaz ve Kayserigaz'ı SOCAR Türkiye bünyesine katarak bugünden itibaren doğal gaz dağıtımında faaliyet göstermeye başlıyoruz. Bu büyük entegrasyondan doğacak sinerjinin hem şirketimiz hem de iki kardeş ülke ekonomileri açısından çok önemli olduğuna inanıyorum. Biz uzun yıllardır Azerbaycan'ın tamamı ile Tiflis dışındaki tüm Gürcistan'da doğal gaz dağıtımı yapıyoruz. Müşteri memnuniyetini üst seviyede tutarak doğal gaz dağıtımı tecrübemizi Bursa ve Kayseri'ye de taşıyacağız. Faaliyetlerimiz arasında doğal gaz önemli bir yer tutuyor. Burada büyümeyi istiyoruz ve önümüzdeki dönemde fırsatları değerlendirmeye devam edeceğiz. Telekomünikasyon sektöründe yer alan Millenicom da TANAP hattı üzerinde yapımı devam eden bin 850 kilometrelik SOCAR Fiber projesiyle önemli bir sinerji yaratacak."