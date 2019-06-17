İBB, sübvansiyon oranlarını artırdı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, kentte toplu ulaşım sağlayan Özel Halk Otobüslerinin taşıdıkları indirimli ve ücretsiz yolcular için verilen sübvansiyon oranlarının artırılmasına karar verdi. Oy birliğiyle geçen karara göre, İBB Özel Halk Otobüslerine, indirim ve ücretsiz her yolcunun tek geçişi için 22,5 kuruşluk bir zam yapmış oldu.

İBB Ulaşım Daire Başkanlığı Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından geçen ay gündem getirilen ancak görüşülemeyen rapor, Saraçhane'deki binada yapılan toplantıda ele alındı.

Meclis gündemine gelen raporda; "Maliyet karşılama oranlarına denk gelen rakamların, personel, amortisman ve diğer sabit ve değişken giderlerin arması dolayısıyla taşımacılık yapan operatörlerin de maliyetlerinde artış olduğundan, ücret entegrasyonuna dahil tüm toplu ulaşım araçlarına (Otobüs A.Ş'nin yeni havalimanı ve Şehir Hatları A.Ş'nin hariç) ödenen sübvanse miktarlarının revize edilme ihtiyacı hasıl olmuş." denildi. Raporda ulaşım faaliyetinde bulunan otobüslerin maliyet karşılama oranlarına göre dört gruba ayrıldığı belirtilerek, maliyet karşılama oranları yüzde 70 ve altında olan araçlar için geçiş başına 92,5 kuruş, yüzde 70 - 80 arasında olan araçlar için geçiş başına 87,5, yüzde 80 - 90 arasında olanlar için geçiş başına 82,5 ve yüzde 90 ve üzerinde olan araçlar için geçiş başına 77,5 kuruş verilmesi teklif edildi.

Rapor görüşüldüğü sırada söz alan AK Parti İBB Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, öğrenci indirimlerinden kaynaklı dört yıldır Özel Halk Otobüslerinin giderlerini sübvanse ettiğini vurguladı.

Gökkuş, uzun zamandır İETT bilet ücretlerine zam yapılamadığını da ifade ederek "Özel Halk Otobüslerinin artan maliyetlerinin karşılanması için her kullanım için bir sübvanse oranı vardı. Biz bunları; 70 kuruştan, 92,5 kuruşa, 65 kuruştan 87,5 kuruşa, 60 kuruştan 82,5 kuruşa ve 55 kuruştan da 77,5 kuruşa çıkartarak belediyenin sübvanse etmesini gündeme getirdik. Yıl sonuna kadar da bunun bu şekilde olmasını teklif ediyoruz. Burada bizim, belediye olarak ulaşımı finanse etmemiz, halkımızın hem kaliteli hem ucuz ulaşıma erişimini sağlamamız lazım. Ama hizmet aldığımız halk otobüslerini artan maliyetlerini bir şekilde karşılanması gerekiyor. Bu sübvanseler bunun için yapılmıştır. Halk Otobüsleri camiasına hayırlı olsun." diye konuştu.