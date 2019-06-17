Marmaris'e yerleşti! Bu işe başladı... Şimdi dünyadan sipariş yağıyor

Marmaris'e 23 kilometre mesafedeki turistik Turunç Mahallesi'ne 6 yıl önce iki çocuğu ile yerleşen İstanbul Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü mezunu Ebru Mergen, geçimini keçe ve deriden yaptığı ürünlerden sağlıyor. Keçe ürünlerinden eşya yapan bir aileden gelen Ebru Mergen, kırsal mahallelerdeki köylülerden keçe ve deri satın alıyor. Doğadan topladığı çeşitli bitkileri evinin bahçesinde kaynatarak organik boya elde ediyor. Satın aldığı organik pamuk iplikleriyle keçe ve deriden diktiği pabuçları kendi yaptığı organik boya ile boyuyor.