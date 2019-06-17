Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > Marmaris'e yerleşti! Bu işe başladı... Şimdi dünyadan sipariş yağıyor

'e yerleşti! Bu işe başladı... Şimdi dünyadan sipariş yağıyor

'te yaşayan Ebru Mergen (42) doğadan topladığı bitkilerden organik boya ve köylülerden aldığı keçeden de pabuç yaparak Türkiye'nin birçok şehrinin yanısıra Hollanda, İngiltere, İsviçre, Almanya, İtalya ve Fransa'ya satıyor. Mergen, "Keçenin insan sağlığına şifa kaynağı olduğu uzun yıllardır bilinen bir şey. Bel ağrısı yaşayan insanlar keçe yataklarda uyurlardı. Ayak kokmasını engellediği gibi vücut ağırlığını alan özelliğe sahip" dedi.

DHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 17.6.2019 11:18 Güncelleme Tarihi: 17.6.2019 11:28
Marmaris'e yerleşti! Bu işe başladı... Şimdi dünyadan sipariş yağıyor

'e 23 kilometre mesafedeki turistik Turunç Mahallesi'ne 6 yıl önce iki çocuğu ile yerleşen İstanbul Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü mezunu Ebru Mergen, geçimini keçe ve deriden yaptığı ürünlerden sağlıyor. Keçe ürünlerinden eşya yapan bir aileden gelen Ebru Mergen, kırsal mahallelerdeki köylülerden keçe ve deri satın alıyor. Doğadan topladığı çeşitli bitkileri evinin bahçesinde kaynatarak organik boya elde ediyor. Satın aldığı organik pamuk iplikleriyle keçe ve deriden diktiği pabuçları kendi yaptığı organik boya ile boyuyor.

piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Marmaris'e yerleşti! Bu işe başladı... Şimdi dünyadan sipariş yağıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN