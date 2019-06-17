Şampiyonlar 100 milyar doları aştı

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2018 yılını rekorla tamamlayan ihracatta şampiyonlar ligi sıralaması açıklandı. Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından bu yıl 17'ncisi açıklanan "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı 2018' araştırmasına göre ilk 1.000 şirket, önceki yıla göre 10.5 milyar artışla toplam 102.8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bu şirketlerin 50 ilde faaliyet gösteriyor olmaları da ihracatın Türkiye geneline yayıldığının en büyük göstergesi oldu. Otomotiv sektörü zirveyi bırakmazken, Türkiye'nin ihracat lideri ise Ford Otomotiv oldu. Sıralamada ikinciliği Toyota, üçüncülüğü ise Tofaş göğüsledi. TİM Başkanı İsmail Gülle, konuyla ilgili, halen 186 milyar dolar olan ihracatın 2020'de 200 milyar dolarlık psikolojik eşiği geçeğini söyledi. Gülle'nin verdiği bilgiye göre, sektörel bazda ilk sırada 154 şirketle hazır giyim ve konfeksiyon, ikinci sırada 106 şirketle kimyevi maddeler ve mamulleri, üçüncü sırada ise 102 şirketle otomotiv sektörü yer aldı. İlk 1000'de yer alan ihracatçı şirketlerin İstanbul'dan Şırnak'a, Samsun'dan Osmaniye'ye 50 farklı ilde faaliyet gösteriyor olmaları da ihracatın Türkiye sathına yayıldığının en büyük göstergesi oldu. Şirketlerin 440'ı İstanbul merkezli iken, İstanbul'u 76 şirketle İzmir 67 şirketle Kocaeli izledi. Bölgesel dağılımda ise Marmara Bölgesi'nden 600, Ege'den 146 ve İç Anadolu'dan 83 şirket listeye girmeyi başardı. İlk 1000 İhracatçı araştırmasında 1 milyar dolar ve üzeri ihracat yapan şirket sayısı bir önceki yıla kıyasla 10'dan 13'e yükselirken, 100 milyon dolar ve üzeri ihracat yapan şirket sayısı ise 145'ten 171'e yükseldi. 2018 yılında listenin en son sırasında yer alarak Türkiye'nin en çok ihracat yapan 1.000'inci firması olan firma 21.6 milyon dolar ihracat gerçekleştirirken, bu rakam 2017'de 19.5 milyon dolar, 2016'da ise 18.2 milyon dolardı. İlk 1000 şirketin yüzde 66.3'ünün üretici ihracatçı şirketlerden oluştuğu dikkat çekti.