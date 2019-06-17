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SON DAKİKA | bugün ne kadar oldu? İşte güncel gram ve fiyatları 18 Haziran...

Vatandaşlar hakkındaki son dakika haberlerini büyük bir ilgiyle araştırıyor. Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde güncel , çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve ata ? sorusunun cevabını bulabilirsiniz. Yaz aylarının da gelmesiyle birlikte bireylerin altına olan talebi arttı, düğün davetiyelerin sıralanması da bu duruma neden oluyor. Piyasaların nabzının attığı Kapalıçarşı'dan son dakika altın fiyatları hakkındaki haberler ve güncel anlık durum haberimizde...

Giriş Tarihi: 18.6.2019 07:41
SON DAKİKA | Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte güncel gram ve çeyrek altın fiyatları 18 Haziran...

Toplumsal hafıza ve ortak değerler kültürü oluşturan temel faktörler arasında yer almaktadır. Bizim ülkemizde de altın son derece değerli ve önemli bir nesnedir. 18 Haziran Çarşamba ne kadar oldu? Günün ilk saatlerinden itibaren piyasalarda dolar ve altın fiyatları yakından takip ediliyor. Haberimizde hem güncel altın fiyatlarını hem uzman yorumlarını hem de anbean değişen grafikleri inceleyebilirsiniz. İşte gram ve fiyatlarındaki son durum....

18 HAZİRAN ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Ülkemizde en çok tercih edilen altın türleri arasında yer alan bu sabah saatlerinde 253,37 TL'den alınırken 253,40 TL'den satılıyor. Gram altın, özellikle son dönemlerde altın fiyatlarındaki hareketlilikle birlikte oldukça gözde oldu diyebiliriz.

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SON DAKİKA | Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte güncel gram ve çeyrek altın fiyatları 18 Haziran...
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