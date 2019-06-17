SON DAKİKA | Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte güncel gram ve çeyrek altın fiyatları 18 Haziran...

Toplumsal hafıza ve ortak değerler kültürü oluşturan temel faktörler arasında yer almaktadır. Bizim ülkemizde de altın son derece değerli ve önemli bir nesnedir. 18 Haziran Çarşamba altın fiyatları ne kadar oldu? Günün ilk saatlerinden itibaren piyasalarda dolar ve altın fiyatları yakından takip ediliyor. Haberimizde hem güncel altın fiyatlarını hem uzman yorumlarını hem de anbean değişen grafikleri inceleyebilirsiniz. İşte gram ve çeyrek altın fiyatlarındaki son durum....

18 HAZİRAN ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Ülkemizde en çok tercih edilen altın türleri arasında yer alan gram altın bu sabah saatlerinde 253,37 TL'den alınırken 253,40 TL'den satılıyor. Gram altın, özellikle son dönemlerde altın fiyatlarındaki hareketlilikle birlikte oldukça gözde oldu diyebiliriz.