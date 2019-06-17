Son dakika haberi! Emekli zammı ne kadar? 2019 Temmuz SSK SSK Bağkur emekli zammı maaşı kaç TL?

Emekli zammı 2019 yılında yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Emekliler için zam ayına kısa süre kaldı. 2019 Temmuz emekli zammıyla birlikte maaşlar artış gösterecek. Binlerce emeklinin gözü kulağı emekli zammı son dakika gelişmelerine çevrildi. En son Bayram ikramiyesini alan emekliler, şimdi de zam heyecanı yaşıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 5.94, memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 6.94 zam alabilecek. Peki emeklinin 2019 Temmuz zammı ne kadar olacak? Emekli maaşı zammı ne kadar? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte emekli zammı son dakika gelişmeleri…

Binlerce emekli zam oranlarını merak ediyor. Haberimizin devamında Temmuz ayı 2019 emekli maaşı gelişmelerini ve emekli zammı son dakika haberlerine erişebilirsiniz…