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250 bin sanayici ihracatçıya vergi desteği

HAZAL ATEŞ
HAZAL ATEŞ Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 18.6.2019
250 bin sanayici ihracatçıya vergi desteği
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği, doğrudan 250 bine yakın ihracatçıyı, sanayiciyi ilgilendiren vergi desteği yaşama geçti. Sanayici, ihracatçılara kambiyo satışları üzerinden uygulanan banka ve sigorta muameleleri vergisinden muafiyet getirildi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı dün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, banka ve sigorta muameleleri vergisi nispeti, sanayi sicil belgesini olan işletmeler ve ihracatçı birliklerine üye olan ihracatçılara yapılan kambiyo işlemlerinde satış tutarı üzerinden sıfır olarak uygulanacak.
Türkiye'de sanayici ve ihracatçıların sayısı 450 bini buluyor. Ancak sanayicilerin yaklaşık 200 bini sanayi sicil belgesi olmadan faaliyet gösteriyor. O nedenle bu düzenlemeden yaklaşık 250 bin sanayici ve ihracatçı yararlanacak. Yüksek navlun giderleri nedeniyle pazar kaybetmelerini önlemek için de çalışma yapıyor.
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250 bin sanayici ihracatçıya vergi desteği
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