3.5 trilyon euroyu yönetecek

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Dünyanın önde gelen perakende ve hızlı tüketim ürünleri üreticisi şirketlerin çatı kuruluşu Consumer Goods Forum'un (Tüketici Ürünleri Forumu - CGF) Yönetim Kurulu'nda 2013'ten bu yana görev alan Migros Grubu İcra Başkanı Özgür Tort, haziran itibarıyla CGF'in Dünya Perakende Başkanı oldu. Global olarak toplam 3.5 trilyon euro cirosal bir büyüklüğü temsil eden CGF'in yönetim kurulundaki tek Türk temsilci olan Tort, önümüzdeki 2 yıl, CGF eş başkanlığını Danone CEO'su Emmanuel Faber ile birlikte üstlenecek. Migros Grubu İcra Başkanı Özgür Tort, "Perakendede dünyadaki değişim ve coğrafi yaygınlığın getirdiği deneyimin gelecekte tüketiciler ve dünya kaynakları için önemli pozitif atılımlar yaratacağına inanıyorum. Bunda Türkiye'nin de rolü olacak" dedi. CGF'in küresel düzlemde başlattığı, perakendeci, üretici ve tüketiciler arasında tutarlı ve şeffaf veri akışını hedefleyen çalışma için GS1 işbirliğinde Türkiye'de sektöre öncülük ettiklerinin altını çizen Tort, "Bu projenin devamı olarak, müşterilerimizin mağazalardaki binlerce ürünün içerikleriyle ilgili zengin, güncel ve güvenilir bilgiye erişmelerine ve daha bilinçli kararlar almalarına yardımcı olacağız" diye konuştu. CGF yönetim kurulunun üretici bacağında Danone, Nestle, Coca Cola, Unilever, PepsiCo, Procter&Gamble, Mondelez, L'Oreal gibi dev üretici firmalar temsil ediliyor. Perakende bacağında ise Walmart, Alliance, Alibaba, Tesco, M&S, Sainsbury's, Target, Metro, Carrefour bulunuyor.TÜKETICILERIN değer odaklı bir perakende anlayışı beklediğinin altını çizen Tort, "Şeffaf olmak ve tüketiciye en doğru bilgi akışını sağlamak temel ilke. Türkiye'de başlattığımız birçok uygulamamızla dünya perakendesine de yön veriyoruz. Dünya değişiyor ve Türkiye de bu değişimi körüklüyor" dedi.