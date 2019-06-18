Haksızlık ve zulme karşı yollardayız

BUGÜN NELER OLDU

Yerel seçimler sonrası AK Parti'den CHP ve HDP'ye geçen belediyelerde yaşanan işten çıkarmalar ile emekçilere yönelik, tehdit, yıldırma ve işyeri değiştirme baskılarını protesto etmek amacıyla 11 Haziran'da Bolu Belediyesi önünde başlatılan Emek ve Adalet Yürüyüşü değişken hava koşullarına rağmen devam ediyor. Dün Kızılcaham'da yürüyüşlerini sürdüren işçilerin hafta içinde Ankara'ya ulaşmaları ve CHP önünde protesto eylemi yapmaları bekleniyor. İşçilere yoldan geçen araçlardan ve geçtikleri yerlerdeki halktan destek yağıyor.Torunlarım, çocuklarım, ülkemin geleceği için buradayım. Yapılan haksızlık ve zulme direnmek için yollara düştüm. Bunlar 'adalet' diyorlar ama işçi çıkartıyorlar, gazeteci yumrukluyorlar. Bunlardan kimseye hayır gelmez. Benim burada bir tanıdığım yok, tek istediğim adalet, Allah'ın izniyle yolumuza devam edeceğiz.Yürüyüşün Tertip Komite Başkanı ve Hizmet-İş Genel Başkan Yardımcısıyım. Yedi gündür yollardayız. Tek amacımız, haksız yere işten çıkarılan işçilerin işlerine geri alınması ve verilen sözlerin tutulması.Yürüyüşe ulusal ve uluslararası birçok sendikadan destek var. Halkımız hak ve adaletin yanında, bu bize güç veriyor.İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 20 yıldır şoför olarak çalışıyorum. Haksız yere ekmeğinden edilen kardeşlerime destek için buradayım. Biz, işimize siyasi görüşümüzü karıştırmayız. Herkese elimizden geldiğince hizmet eder, hakkımızı alırız. Görüşünden dolayı kimse ekmeğinden edilmemeli.