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’e 6.4 milyar euro kaynak

Giriş Tarihi: 18.6.2019
Karadeniz’e 6.4 milyar euro kaynak
Türkiye'nin kurucu üyeleri arasında olduğu Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası'nın (KTKB) yıllık toplantısı İstanbul'da düzenlendi. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Bülent Aksu toplantıda yaptığı konuşmada Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası'nın özel sektör firmalarının finansman desteklerine erişimlerindeki engelleri kaldırmak için yerel para biriminde krediler sağladığını belirtti. Aksu, risk paylaşım mekanizmalarının geliştirildiğini, kurumsal kredi ve proje finansmanı gibi destekler sağlandığını da ekledi. Aksu, KTKB'nin şu ana 6.4 milyar euro tutarında desteği firmalara sağladığını da vurguladı.
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Karadeniz’e 6.4 milyar euro kaynak
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