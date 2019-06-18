Karadeniz’e 6.4 milyar euro kaynak

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Türkiye'nin kurucu üyeleriarasında olduğuKaradeniz Ticaretve KalkınmaBankası'nın(KTKB) yıllık toplantısıİstanbul'dadüzenlendi. Hazine ve MaliyeBakan Yardımcısı Bülent Aksutoplantıda yaptığı konuşmadaKaradeniz Ticaret ve KalkınmaBankası'nın özel sektör firmalarınınfinansman desteklerineerişimlerindeki engelleri kaldırmakiçin yerel para birimindekrediler sağladığını belirtti.Aksu, risk paylaşım mekanizmalarınıngeliştirildiğini,kurumsal kredi ve proje finansmanıgibi destekler sağlandığınıda ekledi. Aksu, KTKB'ninşu ana 6.4 milyar euro tutarındadesteği firmalara sağladığını davurguladı.