Karadeniz’e 6.4 milyar euro kaynak

Türkiye'nin kurucu üyeleri
arasında olduğu
Karadeniz Ticaret
ve Kalkınma
Bankası'nın
(KTKB) yıllık toplantısı
İstanbul'da
düzenlendi. Hazine ve Maliye
Bakan Yardımcısı Bülent Aksu
toplantıda yaptığı konuşmada
Karadeniz Ticaret ve Kalkınma
Bankası'nın özel sektör firmalarının
finansman desteklerine
erişimlerindeki engelleri kaldırmak
için yerel para biriminde
krediler sağladığını belirtti.
Aksu, risk paylaşım mekanizmalarının
geliştirildiğini,
kurumsal kredi ve proje finansmanı
gibi destekler sağlandığını
da ekledi. Aksu, KTKB'nin
şu ana 6.4 milyar euro tutarında
desteği firmalara sağladığını da
vurguladı.