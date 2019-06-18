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’dan ’ya yatırım

Giriş Tarihi: 18.6.2019
San Deco’dan Afrika’ya yatırım
DEKORATIF boya alanında faaliyet gösteren San Deco, hedef büyüttü. Kocaeli Dilovası ve Cezayir'de fabrikaları bulunan şirketin Bodrum Showroom açılışında konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Gülperi Odabaş, "44 ülkeye ihracatımız var. Yıllık 8-10 bin ton ihracat yapıyoruz" dedi. San Deco'nun iki yeni fabrika planı olduğunu açıklayan Odabaş, "2 yıl içinde yine Dilovası ve Afrika'da fabrika açma planımız var. 5 yıl içinde 10 milyon dolarlık yatırım yapacağız" diye konuştu. Cumhuriyetin 100'üncü yılında ihracat yaptıkları ülke sayısını 100'e çıkaracaklarını belirten Odabaş, iç pazarda franchise modeliyle büyüyeceklerini kaydetti.
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San Deco’dan Afrika’ya yatırım
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