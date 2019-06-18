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kura çekilişi ne zaman? TOKİ İstanbul kura çekilişinin yapılacağı o tarih...

İdaresi 50 bin konut projesinde heyecanlı bekleyiş sürerken kura çekilişlerinin ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Hayalindeki eve kavuşmak için gün sayan adaylar TOKİ İstanbul kura çekilişleri ne zaman şeklinde araştırmalar yapıyor. TOKİ kura çekilişlerine ilişkin tüm bilgileri sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 18.6.2019 09:10 Güncelleme Tarihi: 18.6.2019 10:16
TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman? TOKİ İstanbul kura çekilişinin yapılacağı o tarih...

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda yurdun 67 ilinde 140 projede 50 bin yeni sosyal konut projesinde başvuruda bulunan adayların gözleri yapılacak çekilişlerde, TOKİ İstanbul çekilişine başvuran adaylar başta olmak üzere pek çok ilde başvuruda bulunan adaylar, tarafından çekiliş tarihleri merak edilerek araştırılıyor. Peki TOKİ İstanbul kura çekilişleri ne zaman yapılacak? İşte TOKİ kura çekiliş tarihleri...

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞLERİ NE ZAMAN?

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TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman? TOKİ İstanbul kura çekilişinin yapılacağı o tarih...
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