TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman? TOKİ İstanbul kura çekilişinin yapılacağı o tarih...

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda yurdun 67 ilinde 140 projede 50 bin yeni sosyal konut projesinde başvuruda bulunan adayların gözleri yapılacak çekilişlerde, TOKİ İstanbul çekilişine başvuran adaylar başta olmak üzere pek çok ilde başvuruda bulunan adaylar, tarafından çekiliş tarihleri merak edilerek araştırılıyor. Peki TOKİ İstanbul kura çekilişleri ne zaman yapılacak? İşte TOKİ kura çekiliş tarihleri...

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞLERİ NE ZAMAN?