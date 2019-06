Zararlı yazılım sayısı 750 milyona ulaştı

BUGÜN NELER OLDU

Küresel BT şirketlerinin geliş tirdiği açık bulut platformları artık siber güvenlik açısından özel bulutla yarışır hale geldi. Bulut üzerinde güvenliği sağlayan pek çok çözümün entegratörlüğünü yaptıklarını vurgulayan Innovera Yönetici Ortağı Murat Tora, "Geldiğimiz noktada, açık bulut ve özel bulut kurulumlarının avantajlarını bir arada sunan hibrit bulutun, her iki sistemin dezavantajlarını tümüyle ortadan kaldırma potansiyeli olduğunu görebiliyoruz" dedi. Tora, IT pazarındaki büyümenin siber güvenliğe nasıl yansıdığını ise şu sözlerle özetledi: "Şirketlerin siber güvenlik ihtiyacı bu nedenle sadece şirket bilgisayarlarını korumakla sınırlı kalmıyor; internette kaydı bulunan verinin de emniyete alınması gerekiyor. 20 yıl önce dünyadaki zararlı yazılım sayısı 2 bini geçmiyordu. Bugün 750 milyonu aştı. Şirketlerin güvenlik sistemleri her gün binden fazla alarm veriyor."