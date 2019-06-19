Dolara geçişi önleyecek mevduata hücum

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Geçen yılki kur saldırısı ile birlikte yükselen enflasyon nedeniyle birikimlerini yabancı para mevduatta tutan vatandaşın, TL'ye dönmesi için başlatılan enflasyona endeksi TL mevduata talep beklentilerin üstünde oldu. Ziraat Bankası'nın nisan ayında öncülüğü üstlenerek başlattığı daha sonra diğer kamu bankaları ile özel bankaların da geliştirdiği bu yeni ürün, bir yandan TL'ye geçişi hızlandırırken, diğer yandan da mevduatın ortalama vadesini yükseltti. Söz konusu üründe değerlendirilen mevduat, tasarruf mevduatın yüzde 20'sine kadar ulaşırken, en önemli gelişme, dövizin bozdurulup enflasyona endeksli TL mevduata geçişin artması oldu. Normal mevduatın 40 olan vadesi, bu üründe 150 günün üzerine çıktı. Ürünün bir diğer faydası da tasarruf tabanının geliştirmesi oldu. Ürüne ilginin artarak devam ettiğine dikkat çeken bankalar, TL'nin cazibesini artıran bu ürünün dolarizyonu azaltacağını ve önümüzdeki günlerde bunun etkisinin kur üzerinde de görüleceğini kaydediyor.GARANTI BBVA tarafından yapılan açıklamada, bir yıldan uzun vadeli enflasyona endeksli ürünlerde stopajın sıfır olması nedeniyle müşteri ilgisinin çok yoğun olduğuna dikkat çekildi. Açıklamada, "Özellikle birikim ve tasarruflarını enflasyona karşı korumak isteyen yatırımcılar mevduatlarını çok kısa vadede kullanmayacaklarsa bu ürünleri tercih ediyorlar. Minimum vadenin 92 gün olması nedeniyle, müşterilerimizin ilgisinin TL mevduat vadelerini uzatacak seviyeye gelmesini bekliyoruz" denildi. Açıklamada, enflasyonun üzerinde faiz oranı taahhüt edilmesinin, dövize geçmek isteyen müşteriler nezdinde olumlu etkisi olduğuna vurgu yapılarak, "Ürünün daha da yaygınlaşması ve bilinirliğinin artmasıyla daha çok tercih edileceğini düşünüyoruz" denildi.DENIZBANK Perakende Bankacılık Grubu Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Özark, "Özel bankalar arasında ürünü uygulamaya alan ilk banka olmamız, şüphesiz ki bize müşteri ve hacim kazanımı için bir fırsat yarattı. Birikimlerini, Türk Lirası mevduatta değerlendirirken aynı zamanda enflasyon karşısında değer kaybetmesini istemeyen tasarruf sahibi müşterilerimiz, bu ürünü tanıdıkça tercih etmeye başladılar. Üründeki bir diğer avantaj da 1 yıl üzeri vadede stopaj kesintisinin olmaması. Bu kapsamda, birikimlerini uzun vadeli değerlendirmek isteyen müşterilerimiz, 1 yıl üzeri vadeyi seçerek, kazançlarını artırabiliyorlar. Bankamızdaki ürün tercihine baktığımızda, bakiyenin çoğunluğunun 1 yıl üzeri vadede yoğunlaştığını söyleyebiliriz" dedi. Özark müşteri ilgisinin çok yüksek olduğuna dikkat çekerek, "Sektörde standart mevduat ürünlerinde ortalama vade 40 gün seviyesinde iken, Enflasyona Endeksli mevduat ürününde ortalama vade Bankamızda yaklaşık 300 gün seviyesinde gerçekleşiyor. Bu üründeki minimum vade 92 gün ve 1 yıl üzeri vadede stopaj kesintisi yok" diye konuştu.MEVDUAT müşterilerine özel "Enflasyon Korumalı Ara Dönem Ödemeli Mevduat Hesabı" ve "Enflasyona Endeksli Koruyan Mevduat Hesabı" ürünleri geliştirdiklerini belirten Halkbank Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Erkan Kilimci, "Bankamızın enflasyon korumalı mevduat ürünleri, tasarruflarını değerlendirme noktasında büyük ilgi görmüş, kısa süre içinde yaklaşık 40 bin müşterimize hesap açılıp 10 milyar TL'ye ulaşıldı. Bu ürünlerimize olan ilgi sektör üzerinde olan ortalama TL mevduat vade gün sayımızı daha da yukarı taşırken, döviz tevdiat hesaplarından TL'ye geçerek Enflasyon korumalı TL mevduat hesabı açtıran müşteri sayımızı da artırmaktadır" dedi. "Enflasyon Korumalı Ara Dönem Ödemeli Mevduat Hesabı" ile yatırımlarını uzun vadeli olarak TL'de değerlendirmek isteyenlere bir seçenek sunulduğunu ifade eden Kilimci, "Müşteriler, 365-370 gün vadeli olarak açtırdıkları mevduat hesabı ile 3 aylık ara dönemlerde ya da vade sonunda getiri elde etdebiliyor" diye konuştu.ENFLASYONA endeksli mevduat ürünlerine vatandaşın büyük ilgi gösterdiğine dikkat çeken Ziraat Bankası Perakende Şube Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Alpaslan Çakar, "Bu üründen hesap açtıran müşteri sayımız 160 bini geçti. Ürünümüzün mayıs sonu itibarıyla bankamızın toplam tasarruf mevduatı içindeki payı yüzde 6'ya, toplam Türk Lirası tasarruf mevduatı içindeki payı ise yüzde 11'e ulaştı" dedi. Enflasyona endeksli mevduat ürünlerinin toplam bakiyesinin 14 milyar TL'ye ulaştığını kaydeden Çakar, müşterilerin yoğun ilgisi nedeniyle bu rakamın her geçen gün arttığını ifade etti. Çakar, 22 Nisan'dan itibaren hizmete sundukları bu ürünlerde ortalama vadenin 150 günün üzerinde olduğuna dikkat çekti. VATANDAŞ TL'DEEnflasyona endeksli mevduat ürünlerinin en önemli etkilerinden birisinin de müşterilerin yabancı paralarını getirip ya da yabancı para mevduatlarını bozdurup enflasyona endeksli TL hesabı açması olduğunu kaydeden Çakar, "Bu ürün sayesinde pek çok müşterimiz dövizden TL'ye geçerek yatırımlarını güvenle değerlendirdi" diye konuştu.NISAN ayı sonunda devreye aldıkları 'Enflasyona Endeksli Kazandıran Hesap' ürünün, mevcut müşterilerle birlikte banka ile ilk defa çalışmaya başlayan müşteriler tarafından da kabul gördüğünü vurgulayan Vakıfbank Genel Müdür Yardımcısı M. Lütfü Çelebi, "Beklentilerimizin üzerinde bir ilgiyle karşılaşıldı. Dolayısıyla ürünlerimizin hem müşteri adedi hem de stoku günden güne kademeli olarak artmaya devam etmektedir" dedi.İlgili hesaplarda biriken miktarın mevcut tasarruf mevduatının yaklaşık yüzde 26'sına ulaştığına dikkan çeken Çelebi, "Oluşan taleple birlikte mevduatımızın günden güne artması, müşteri adedimizde ise kısa zamanda 50 bine ulaşılması öngörülmektedir" diye konuştu. Çelebi sözlerini şöyle sürdürdü: "Enflasyona Endeksli Kazandıran Hesap ürünümüz ile tasarruflarını TL mevduat olarak değerlendirmeyi tercih eden müşterilerimizin mevduatlarının, stopaj avantajı ile birlikte bir yıldan uzun vade de bağlanılması sağlanmış yanı sıra mevcutta yabancı para mevduata sahip olan müşterilerin tasarruflarını TL mevduata dönüştürülmesi teşvik edilmiştir."