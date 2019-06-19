Mağdur işçiler emek ve adalet için yollarda

BUGÜN NELER OLDU

Yerel seçimlerin ardından AK Parti'den CHP ve HDP'ye geçen belediyelerde işçi çıkarma ve sendika değiştirme baskısına tepki olarak Bolu Belediyesi önünden yola çıkan işçiler CHP Genel Merkezi'ne yaklaşıyor. Amaçlarının işten çıkartılan emekçilerin görevlerine iade edilmesi olduğunu vurgulayan topluluk, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'li belediye başkanlarının seçim öncesi verdikleri sözleri tutmasını istiyor.Kazan-Ankara arasında yürüşlerine devam eden işçiler, darbeyle görevinden uzaklaştırılan Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş devlet başkanı Muhammed Mursi'nin gıyabında cenaze namazı kıldı.Bolu Belediyesi'nde süpürge işinde çalışıyordum. Oraya toplam 3.5 yıllık emeğim var. Beni çağırıp işten çıkartıldığımı söylediler. Oysa başkan seçimden önce bizlerle çalışacağını işçileri ekmeğinden etmeyeceğini söylemişti. Seçildikten sonra yaptığı ilk iş bizi çıkarmak oldu. Çok merak ediyorum acaba geceleri rahat uyuyabiliyor mu?İl tarım orman müdürlüğünde işçi olarak çalışıyorum. İstanbul'dan geldim. "Bugün onların başına gelen yarın bizim başımıza da gelir" diye düşündüm. İşçi kardeşlerimin empati yapması gerek. Bir haksızlık varsa hep beraber karşısında durmalıyız.Hizmet-İş Sendikası'nın Genel Başkan Yardımcısıyım. Arkadaşlarımızın işine geri dönmesi dışında bir talebimiz yok. Kemal Kılıçdaroğlu "İşinden aşından edilen birileri varsa gelsin beni bulsun. Bu benim namus sözümdür" demişti. Biz de bu nedenle CHP Genel Merkezi'ne yanına gidiyoruz. Yürüyüşümüz ses getirdi ama onlardan hâlâ çıt yok.