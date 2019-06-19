Pasaport geçişinde yeni dönem: 18 saniye

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Teknolojık altyapı olarak dünyanın en gelişmiş havalimanlarından biri olan İstanbul Havalimanı'nda yolcuların parmak izi ve yüz tanıma ile pasaport kontrolünden geçişini sağlayan Biyometrik Otomatik Geçiş Sistemi hizmete girdi. Emniyet Genel Müdürlüğü ile İstanbul Havalimanı'nın yapımın üstlenen İGA tarafından hayata geçirilen sistemin devreye girmesiyle yolcular 18 saniyede pasaport kontrolünden geçebilecekler. İlk etapta dış hatlar terminali gidiş katında 10, geliş katında 16 ve transfer katında da 4 olmak üzere yerleştirilen toplam 30 adet hızlı pasaport geçiş bankolarının sayısı kısa sürede sonra 42'ye çıkarılacak. Tamamen yerli ve milli kaynaklarla hayata geçirilen sistemden 18 yaşını doldurmuş ve yeni pasaport sahibi tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları faydalanabilecek. Yeni sistemde, personel tasarrufu sağlanacağı gibi işlemler çok daha hızlı ve güvenli olarak gerçekleşecek.