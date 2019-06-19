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personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler?

personel alımının geçtiğimiz hafta Bakan Koca tarafından açıklanmasının ardından bu bünyede çalışmak isteyen bireyler konuyla ilgili araştırmalar yapmaya başladılar. Sağlık Bakanlığı bünyesinde farklı branşlarda yaklaşık 29 bin personel alımı gerçekleştirilecek. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak başvuru şartları nelerdir?

Giriş Tarihi: 19.6.2019 09:52
Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler?

Sağlık Bakanlığı bünyesinde personel alımı gerçekleştirileceği daha önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından daha önce yapılan açıklamaya göre 29 bin sağlık personeli alımı yapılacağı belirtilmişti. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman gerçekleştirilecek başvuru şartları nelerdir? Konuyla ilgili Fahrettin Koca'nın açıklaması şöyle:

"İlk etapta 6 bin 835'i hemşire, bini ebe ve 3 bini sağlık memuru olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi kadrolarına toplam 12 bin personel alımı gerçekleştireceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi KPSS ile atanacak olan personelin 10 bini yataklı tedavi kurumlarında, bini temel sağlık hizmetlerinde, bini de acil sağlık hizmetlerinde görevlendirilecek."

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Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler?
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