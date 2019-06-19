THY'nin ilk 'rüya uçağı'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı!

ABD'nin Boeing firmasından 25'i kesin, 5'i opsiyonlu olmak üzere toplam 30 adet Boeing 787-9 tipi yolcu uçağını filosuna katacağını daha önce açıklayan Türk Hava Yolları teslim alacağı ilk B787-9'ın kabin içi görüntüleri de yayınlandı.Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, "B787-9 Dreamliner 1-2-1 konfigürasyonda koridor erişimi olan konfor eviniz business koltuklar, uzun yolculuklar için konforu artıran özel basınçlandırılmış ve sessiz iç kabin, daha geniş, yeni nesil, elektronik karartma özelliğine sahip pencereler. O uçak geliyor. THY, siz değerli misafirlerini en iyi uçaklar ile buluşturmak için "durmak yok " vizyonu ile kalite ve büyüme yolculuğuna devam ediyor. B787-9 " Dreamliner" uçağı bu ay içinde filomuza katılacaktır. Yepyeni özellikleri ile sizlerin hizmetinde olacak" açıklamasını yaptı.



