140 şantiye, 120 bin kişiye iş

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Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, yıl sonuna kadar ekonomiye 16 milyarlık kaynak aktararak ülke ekonomisine katkı sağlayacaklarını söyledi. Bulut, yılın ilk 5 ayında 5 milyar lira hak ediş ödemesi yaptıklarını belirtirken, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın desteğiyle hayata geçirdiğimiz 50 bin sosyal konut projesi kapsamında inşaat çalışmaları sürüyor. Mevcut 287 şantiyeye 140 yeni şantiye daha ekleyeceğiz, yaratılacak istihdamla yaklaşık 120 bin kişiye iş imkânı sunacağız" açıklamasını yaptı. 16 yılda 843 bin 546 konut rakamına ulaşarak 3.5 milyon vatandaşı 15-20 yıl vadelerle konut sahibi yaptıklarını dile getiren Bulut, son 16 yıl içinde TOKİ tarafından yaklaşık 160 milyar liralık yatırım yapıldığını açıkladı. Bulut, TOKİ'nin gelecek dönemde sosyal konut dışında üretim yapmama kararı aldığını anımsattı. 5 Mart'ta başlatılan 50 bin sosyal konut projesi başvurularının 19 Nisan'da tamamladığını, kura çekimlerine başladıklarını söyleyen Bulut, "Kura çekimlerini 21 Ağustos'a kadar tamamlayacağız" dedi. Bulut, 2023'e kadar 250 bin sosyal konutu hayata geçireceklerini kaydetti.