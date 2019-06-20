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Bakan Albayrak güzel haberi duyurdu! Bugün göreve başlıyor

bugün 'de göreve başlayacak olan ikinci arama sondaj gemisi 'Yavuz' ile ilgili bir mesaj paylaştı.

Giriş Tarihi: 20.6.2019 14:36 Güncelleme Tarihi: 20.6.2019 14:37
Bakan Albayrak güzel haberi duyurdu! Bugün göreve başlıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bugün Akdeniz'de göreve başlayacak olan ikinci sondaj gemisi 'Yavuz' ile ilgili bir mesaj paylaştı.

Bakan Albayrak Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları söyledi;

Ülkemiz ve milletimizin menfaatleri için gerekli tüm adımları atmaya devam ediyoruz. Fatih'ten sonra ikinci arama-sondaj gemimiz Yavuz da bugün Akdeniz'e dümen kırıyor. Pruvası neta, bahtı açık olsun.

Son dakika: Yavuz gemisi Akdeniz'e doğru yola çıktı!

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Bakan Albayrak güzel haberi duyurdu! Bugün göreve başlıyor
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