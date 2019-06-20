Bakan Albayrak güzel haberi duyurdu! Bugün göreve başlıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bugün Akdeniz'de göreve başlayacak olan ikinci sondaj gemisi 'Yavuz' ile ilgili bir mesaj paylaştı.

Bakan Albayrak Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları söyledi;

Ülkemiz ve milletimizin menfaatleri için gerekli tüm adımları atmaya devam ediyoruz. Fatih'ten sonra ikinci arama-sondaj gemimiz Yavuz da bugün Akdeniz'e dümen kırıyor. Pruvası neta, bahtı açık olsun.

Ülkemiz ve milletimizin menfaatleri için gerekli tüm adımları atmaya devam ediyoruz. Fatih'ten sonra ikinci arama-sondaj gemimiz Yavuz da bugün Akdeniz'e dümen kırıyor. Pruvası neta, bahtı açık olsun. #YavuzHazırTürkiyeHazır pic.twitter.com/QiuJXXhZFi — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 20 Haziran 2019