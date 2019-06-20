Emekli emniyetçiler dijitalde buluştu

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Securıty Assist, güvenlik risklerini ortadan kaldırmak ve yaşanmış mağduriyetlerde destek vermek amacıyla 7 gün 24 saat danışmanlık veya refakat hizmeti sunuyor. Şirketin konusunda uzman görevlileri, sisteme üye olanların telefon veya mobil uygulamadan tek bildirimle yapacakları çağrılarda isterse üyenin yanına gidip refakat ediyor ya da telefonda danışmanlık hizmeti vererek sorunları çözümlüyor. Yönetim kadrosu emekli emniyet görevlileri, askerler ve özel harekâtçılardan oluşan Security Assist, Türkiye'nin her ilinde telefon ya da mobil uygulama üzerinden tek bir bildirimle güvenlik risklerini ortadan kaldırmak üzere refakat ediyor. Refakatçi gerekmeyen durumlarda ise, Security Assist üyeleri uzman kadrodan telefonla danışmanlık hizmeti de alabiliyor. Modern toplumlarda gittikçe yalnızlaşan insanların kendilerini daha fazla güvensiz hissettiğini vurgulayan Security Assist Yönetim Kurulu Başkanı Yesugay Aksakal, bilgi birikimi ve tecrübesi en üst seviyesinde emekli olan güvenlik güçlerinden tüm Türkiye'de yaklaşık 500 kişilik bir istihdamla acil ve riskli durumlarda vatandaşın güvenlik danışmanlığı veya refakat ihtiyacını çözümlediklerini dile getiriyor.Yesugay Aksakal, yılda 850 TL karşılığında Security Assist sistemine üye olanlara kadına karşı şiddetten, çocukların maruz kalacağı risklere, kişisel veya aile güvenliğine, acil ve tehlikeli kriz durumlara kadar birçok farklı konuda ihtiyaca göre danışmanlık, destek, refakat, yönlendirme ve bilgilendirme hizmeti verdiklerini belirtiyor. Aksakal, sisteme kaydolanların artık yalnız olmadığını hırsızlık, dolandırıcılık, trafik kazaları ve şiddet içeren durumlara karşı içlerinin rahat olması gerektiğini sözlerine ekliyor.