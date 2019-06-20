Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > Hazine’den altın kira sertifikası ihracı

’den altın kira sertifikası ihracı

Giriş Tarihi: 20.6.2019
Hazine’den altın kira sertifikası ihracı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, doğrudan satış yöntemiyle 8 ton 10 kilogram altın karşılığı altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 19 Haziran'da doğrudan satış yöntemiyle 21 Haziran 2019 valörlü, 18 Haziran 2021 itfa tarihli olarak 6 ayda bir yüzde 1 kira ödemeli 8 ton 10 kilogram (995/1000 saflıkta) altın karşılığı altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi. Söz konusu ihraçla birlikte 2019 yılında kurumsal yatırımcılara toplam 32 ton 304 kilogram altın karşılığı altına dayalı kira sertifikası ve 1 ton 883 kilogram altın tahvili olmak üzere toplam 34 ton 187 kilogram (995/1000 saflıkta) altın karşılığı borçlanma senedi ihraç edildi.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Hazine’den altın kira sertifikası ihracı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN