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çalışma saatleri 2019 | kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?

’de milyonlarca bireylerin gün içinde bankalara uğraması ve işlerini halletmesi gerekiyor. Bu durumlarda da banka çalışma saatleri oldukça önemli detaylar arasında bulunuyor. Hemen hemen bütün bankaların çalışma saatleri aynı bulunsa da bazı durumlarda değişkenlik gösterebiliyor. Bu yazımızda 2019 çalışma saatleri sizler için hazırladık. kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? İşte yanıtı…

Giriş Tarihi: 20.6.2019 12:22
Yapı Kredi çalışma saatleri 2019 | Yapı Kredi bankası kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?

Yapı Kredi bankası 1944 yılında kurulmuş ve Türkiye'nin ilk kurulan özel bankasıdır. Kuruluşunda bireyleri daha uygun şartlarda konut sahibi yapmayı hedeflemiştir. Günümüzde ise 900'den fazla şubeye sahip olan bankayı çok sayıda kullanan bulunmaktadır. Özellikle her gün milyonlarca bireyin bankalarda işleri olduğu düşünüldüğünde 2019 banka çalışma saatleri de gün için de aranan konular arasında bulunuyor. Hemen hemen birçok banka aynı mesai saatlerinde çalışsa da bu konu bazı durumlarda farklılıklar göstermektedir. Bu yazımızda 2019 Yapı Kredi çalışma saatleri 2019 ve Yapı Kredi bankası kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? Sorusunun yanıtını sizler için hazırladık.

YAPI KREDİ ÇALIŞMA SAATLERİ 2019 | YAPI KREDİ BANKASI KAÇTA AÇILIYOR KAÇTA KAPANIYOR?

Yapı Kredi bankası hemen hemen tüm bankalarda olduğu gibi mesai saatlerine sabah saat 9.00'da başlıyor. Öğlen 12.30'a kadar çalışma süresini devam ediyor. 12.30 ile 13.30 arasında bir saat süresince yemek molasında olan çalışanlar, daha sonra kapanış saati olan 17.00'a kadar çalışmaya devam ederler. Yapı Kredi'nin bazı bankalara göre yemek saati farklılık gösteriyor. Bu sebepten dolayı banka da işi olan bireylerin özellikle öğle arası saatlerine dikkat etmeleri gerekir.

YAPI KREDİ KURULUŞU

Yapı Kredi bankası 1944 yılında kurulan ve Türkiye'nin ilk özel bankasıdır. Yapı Kredi'nin kuruluş amacı vatandaşları daha uygun şartlarda konut sahibi yapma amacıyladır. Günümüzde ise 900'den fazla şubeye, 4000'den fazla ATM'ye ve 18.000'i aşkın çalışana sahiptir.

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