Af yasası ne zaman çıkacak? Af yasası nasıl olacak? Ceza infazı yasası son durum!

Af yasası nasıl olacak! Yüz binlerce vatandaş bu sorunun yanıtını arıyor. Başkan Erdoğan konuyla ilgili; "Herkesi serbest bırakmak gibi bir şey olmaz. Bırakılması gerekenler noktasında Adalet Bakanlığımız'ın çalışması var" açıklamasını yapmış ve sonrasında bireyler gün aşırı internet üzerinden konuyla ilgili en güncel bilgilere sahip olmak istemişti.

AF YASASININ DETAYLARI NELERDİR?

Peki af yasasının detayları nelerdir? İşte yüz binlerce insanın merakla beklediği ceza infazı yasa teklifi ile ilgili tüm detaylar...