EGD’den SABAH’a ödül

BUGÜN NELER OLDU

Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD), tarafından bu yıl 11'incisi gerçekleştirilen Ekonomi Basını Başarı Ödülleri, düzenlenen törenle sahiplerini buldu. 15 ayrı kategoride ödülün verildiği törende SABAH Gazetesi'nden Feride Cem "Yurtdışında yatırım içime sinmiyor" başlıklı röportajıyla Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü. Cem, ödülünü Sanko Holding Onursal Başkanı Abdülkadir Konukoğlu'nun elinden aldı.Törende konuşan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, "Ekonomi basınındaki değerli kardeşlerimizin ortaya koyacakları Türkiye'ye karşı oluşturulmuş olan bu büyük algı operasyonun da dönüşümünü sağlayacaktır" dedi. Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay da "Türkiye ekonomisini yönlendiren bir anlamda sizlersiniz ve ülkemiz için çok çalışıyorsunuz. Biz de devlet olarak bunun çok net bir şekilde farkındayız" diye konuştu. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç ise söz konusu etkinliğe ev sahiplik yapmaktan dolayı mutlu olduklarını belirtti.