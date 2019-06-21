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maaşlarına 333 TL zam geliyor! | ne kadar olacak?

maaşları ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye’de 12 milyonun üzerinde vatandaş Temmuz ayında yapılacak maaş artışı için geri sayıma başlamış durumdalar. Yapılacak zam miktarında belirleyici etken ise 2019 yılının ilk 6 ayındaki enflasyon rakamları olacak. İlk 5 aylık enflasyon verisinin açıklanması ile birlikte emekli maaşlarına Temmuz ayında yapılacak zam ile ilgili detaylar belli oldu. Peki, ne kadar olacak? İşte yanıtı…

Giriş Tarihi: 21.6.2019 07:36
Emekli maaşlarına 333 TL zam geliyor! | Emekli Temmuz zammı ne kadar olacak?

Emekli maaşları ile ilgili vatandaşların son dakika araştırmaları sürerken, yeni gelişmelerin yaşanıp yaşanmadığı da merak ediliyor. Geçtiğimiz bayramda biner liralık ikramiyeyi ceplerine koyan emekliler gözlerini Temmuz ayında yapılacak zam miktarına çevirdiler. Temmuz ayı maaş artışındaki en önemli etken ise enflasyon rakamları olacak. 2019 yılının ilk 6 ayındaki enflasyon rakamlarının belirleyici olacağı zamlarda 5 aylık rakam açıklandı. Peki, emekli Temmuz zammı ne kadar olacak? İşte emekli maaşına yapılacak zam miktarı ile ilgili tüm gelişmeler…

EMEKLİ MAAŞLARINA 333 TL ZAM! EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili tüm son dakika gelişmelerine ve detaylarına bu başlık altından ulaşabilirsiniz…

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Emekli maaşlarına 333 TL zam geliyor! | Emekli Temmuz zammı ne kadar olacak?
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