Girişimler uçmaya hazırlanıyor

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'nin ilk kurumsal girişim hızlandırma programı PİLOT, 7'inci döneminde de girişimlere destek olmaya devam ediyor. PİLOT'un yeni döneminde programa kabul edilen her ekibe 125 bin TL nakit desteğinin yanı sıra, geniş mentor ve yatırımcı ağına erişim, ofis alanı, teknoloji altyapısı gibi birçok imkân sunuluyor. Ayrıca şehir dışından katılan ekipler konaklama imkânından faydalanabiliyor.Türk Telekom'un teknoloji girişimlerini desteklemek, girişimlerle iş birliği yaparak müşterilerine yenilikçi ürün ve hizmetler sunmak ve girişimcilik ekosistemini güçlendirmek amacıyla 2013'te hayata geçirdiği PİLOT'un yeni başvuru dönemi 4 Şubat'ta başladı.Türk Telekom, PİLOT'un 7. döneminde iş birliği yapabileceği ve yenilikçi iş fikirleri olan teknoloji girişimlerinin başvurularını www.turktelekompilot. com.tr web sitesinden kabul edecek.Mentorluk başta olmak üzere sağlanan diğer tüm faydalara ek olarak Türk Telekom, programa kabul edilen her girişime global standartlarda nakit desteği de sağlıyor. Türkiye'de bu şartlarda destek veren tek kurum olan Türk Telekom'un PİLOT'tan bugüne kadar 56 girişim mezun oldu ve girişimler toplamda 3 milyon TL nakit desteği aldı. Bu 56 girişim, 2018'te toplam 280 kişiye istihdam sağlayıp, 24 milyon TL'lik ciro elde etti. Aynı zamanda PİLOT'tan mezun olan girişimlerden 14'ü yatırım aldı.