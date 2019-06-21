Irak’a 20 milyar dolarlık çıkarma

BUGÜN NELER OLDU

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, 200'e yakın işadamıyla Bağdat'ta düzenlenen Türkiye Irak İş Forumu'na katıldı. Irak Cumhurbaşkanı Behram Salih ve Başbakan Adil Abdülmehdi tarafından da kabul edilen Bakan Pekcan, Türkiye-Irak İş Forumu'nda yaptığı konuşmada iki ülke arasındaki ticaret hacminin 20 milyar dolarlık hedefe ulaştırılması için ticari engellerin kaldırılmasında yönelik taleplerin iletildiğini söyledi.Bakan Pekcan, Habur yanında ikinci bir sınır kapısı olan Ovaköy Sınır Kapısı'nın açılmasında mutabakat sağlandığını belirtti. Bakan Pekcan, muhatabı Bakan el-Ani'yi benzer bir forumu İstanbul'da düzenlemek istediklerini belirterek davette bulundu. Irak Ticaret Bakanı Muhammed Haşim el-Ani de konuşmasında "Irak eski Irak değil" diyerek, Türk iş insanlarını Iraklı iş insanlarıyla ortak çalışmaya davet etti. TİM Başkanı İsmail Gülle Sektörel komiteler kurulmasını önerirken, DEİK Irak Türkiye İş Konseyi Başkanı Emin Taha da Musul ve Kerkük'te ticaret müşavirliği açılmasını önerdi.