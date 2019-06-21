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’e Londra’da iki ödül

Giriş Tarihi: 21.6.2019
Turkcell’e Londra’da iki ödül
TURKCELL, The Loyalty Magazine Ödülleri'nde "Gamification" (Oyunlaştırma) kategorisinde "Sürpriz Nokta" ile büyük ödülü, GNÇ "Çatlat" uygulamasıyla da Orta ve Doğu Avrupa Bölgesi'nde müşteri memnuniyeti alanında en başarılı proje ödülünü kazandı. Turkcell adına ödülleri Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş ile Kurumsal İletişim Direktörü İsmail Özbayraktar Londra'da düzenlenen törende aldı. Turkcell'in başarılarının dünyanın önde gelen platformlarında takdir toplamasından dolayı mutluluk duyduğunu belirten Ömer Barbaros Yiş, "Küresel alanda müşteri memnuniyeti konusunda fark yaratan ve dünyada veriyi en iyi analiz eden şirketlerin başında geliyoruz" dedi.
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Turkcell’e Londra’da iki ödül
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