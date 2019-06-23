Hollandalı dev Türkiye’de büyüyecek

BUGÜN NELER OLDU

20 yıl önce Türkiye pazarına adım atan Hollandalı SHV Energy, yatırımlarına devam ediyor. Girdikleri tüm pazarlarda kalıcı olduklarını ve uzun vadeli baktıklarını söyleyen Energy CEO'su Bram Graber, "Türkiye'ye duyduğumuz inanç ve güvenle yatırımlara devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıl Bütangaz satın almasını gerçekleştirdik. Akaryakıt pazarında GO istasyonlarımızın sayısı 180'e yaklaştı. Avrupa, LPG kullanımı yüksek olduğu için Türkiye'ye gıpta ile bakıyor. Türkiye ise bizim için optimum ve güvenilir bir pazar" diye konuştu.