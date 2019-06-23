Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > Hollandalı dev Türkiye’de büyüyecek

Hollandalı dev ’de büyüyecek

Giriş Tarihi: 23.6.2019
Hollandalı dev Türkiye’de büyüyecek
20 yıl önce Türkiye pazarına adım atan Hollandalı SHV Energy, yatırımlarına devam ediyor. Girdikleri tüm pazarlarda kalıcı olduklarını ve uzun vadeli baktıklarını söyleyen Energy CEO'su Bram Graber, "Türkiye'ye duyduğumuz inanç ve güvenle yatırımlara devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıl Bütangaz satın almasını gerçekleştirdik. Akaryakıt pazarında GO istasyonlarımızın sayısı 180'e yaklaştı. Avrupa, LPG kullanımı yüksek olduğu için Türkiye'ye gıpta ile bakıyor. Türkiye ise bizim için optimum ve güvenilir bir pazar" diye konuştu.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Hollandalı dev Türkiye’de büyüyecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN