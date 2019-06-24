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Gulf 500 acenteye ulaştı

Giriş Tarihi: 24.6.2019
Gulf Sigorta 500 acenteye ulaştı
Geçtiğimiz günlerde 500. satış kanalı İbrahim Cem Cihan Kutay Sigorta Aracılık Hizmetleri'ni bünyesine katan Gulf Sigorta, Genel Müdürlük binasında yaptığı sürpriz kutlamayla yeni iş ortağına mutlu anlar yaşattı. Genel Müdürlük binasında gerçekleşen etkinlikte acenteye 500. satış kanalı olarak plaket takdim edilirken, İbrahim Cem Cihan Kutay'a Gulf Sigorta çalışanları "hoş geldiniz" dedi. Etkinlikte konuşan Gulf Sigorta Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sibel Sevinç, "2018'de Türkiye'nin her yerinde hizmet veren acente ve brokerlerimizin gücüyle hedeflerimizi gerçekleştirdik, başarılı bir iş yılını geride bıraktık. 2019'da ise dengeli portföy, etkin ürün ve kampanya yönetimimizle acentelerimizi ve diğer dağıtım kanallarımızı destekleyerek hedeflerimize emin adımlarla beraberce yürümeye devam ediyoruz" dedi.
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Gulf Sigorta 500 acenteye ulaştı
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