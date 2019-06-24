‘Kadrajımda Sigorta’ yarışması sonuçlandı

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TSEV'insigortanın bilinirliğini artırmak ve sigorta bilincini geliştirmek amacıyla düzenlediği 'Kadrajımda Sigorta' ödüllü fotoğraf yarışmasının sonuçları açıklandı. Yarışmanın birincisi "Yangın Var" isimli fotoğrafıyla Ahmet Kural olurken, Sebahattin Özveren'in "Kurtarma" adlı fotoğrafı ikinciliğe, Erdoğan Tosun'un "Huzur" adlı fotoğrafıysa üçüncülüğe layık görüldü. Jüri tarafından derece için seçilen ilk üç fotoğraf ve diğer 30 fotoğraf Sigorta Haftası boyunca Milli Reasürans Sanat Galerisi'nde fotoğraf severler için sergilendi. Dereceye giren ilk üç fotoğraf sahibi ile birlikte sergilenmeye değer bulunan 30 fotoğrafın sahiplerine hediye ve ödülleri sergi açılış töreninde takdim edildi. Buna göre birinciye 5000 TL; ikinciye 3000 TL, üçüncüye 2000 TL, mansiyon ödülü sahibine 500 TL ve sergi için seçilen diğer fotoğraf sahiplerine ise 250 TL ödül verildi. Bunun yanında sergilenen tüm fotoğraf sahiplerine 1 yıllık ferdi kaza sigortası hediye edildi.