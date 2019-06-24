Katar Şeyhi'nin Marmaris'teki oteli kaderine terk edildi

Marmaris'in dünyaca ünlü 11 kilometre mesafedeki turistik İçmeler Mahallesi'nde bulunan 189 odalı, denize sıfır 5 yıldızlı Munamar Beach Otel, 2010 yılında Katar Kraliyet Ailesi üyesi (Emir) Şeyh Nasser Ahmed Ali A.Al Thani tarafından 15 milyon dolara satın alındı.

Şeyhin, sahilin bir bölümünü kapatma şartıyla oteli ailesinin tatil yapabileceği yazlık saray haline getirme planı dönemin İçmeler Belde Belediye Meclisi tarafından kabul edilmedi. İsteğin geri çevrilmesiyle otel, yıllık 1 milyon dolara 5 yıllığına bir turizm şirketine (Güney Yıldızı Otelcilik Şirketi) kiralandı.