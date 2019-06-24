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Katar Şeyhi'nin 'teki oteli kaderine terk edildi

'in turistik 'nde bulunan, Katar Kraliyet Ailesi üyesi (Emir) Şeyh 'ye ait 5 yıldızlı , istenildiği iddia edilen KDV hariç yıllık 1 milyon 200 bin dolar kira bedeli nedeniyle talipli çıkmayınca kaderine terk edildi. Duruma tepki gösteren turizmciler bölge için önem arz eden otelin bir an önce turizme kazandırılmasını istiyor.

DHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 24.6.2019 13:56 Güncelleme Tarihi: 24.6.2019 13:59
Katar Şeyhi'nin Marmaris'teki oteli kaderine terk edildi

'in dünyaca ünlü 11 kilometre mesafedeki turistik 'nde bulunan 189 odalı, denize sıfır 5 yıldızlı Munamar Beach , 2010 yılında Katar Kraliyet Ailesi üyesi (Emir) Şeyh Nasser Ahmed Ali A.Al Thani tarafından 15 milyon dolara satın alındı.

Şeyhin, sahilin bir bölümünü kapatma şartıyla oteli ailesinin tatil yapabileceği yazlık saray haline getirme planı dönemin İçmeler Belde Belediye Meclisi tarafından kabul edilmedi. İsteğin geri çevrilmesiyle otel, yıllık 1 milyon dolara 5 yıllığına bir şirketine (Güney Yıldızı Otelcilik Şirketi) kiralandı.

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Katar Şeyhi'nin Marmaris'teki oteli kaderine terk edildi
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