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rekoltesi çiftçinin yüzünü güldürecek

'da Seyhan Ziraat Odası 2'nci Başkanı , iyi giden hava şartları nedeniyle hasadı yaklaşan mısırda, dönüm başına 1 ton 300 kilonun üzerinde rekolte beklediklerini kaydetti.

DHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 24.6.2019 11:46 Güncelleme Tarihi: 24.6.2019 11:48
Mısır rekoltesi çiftçinin yüzünü güldürecek

Türkiye'nin 6 milyon ton mısır üretiminin yaklaşık yüzde 18'ini karşılayan Adana'da mısır hasadı yaklaştı. Seyhan Ziraat Odası 2'nci Başkanı Cahit İncefikir, yüksek girdi maliyetleri nedeniyle çiftçinin ayçiçeğine yönelmesinin mısır ekim alanlarının azalmasına neden olduğunu belirtti.

Mısır tanelerinin verimli şekilde geliştiğini, aşırı sıcakların yaşanmaması halinde mısırın çiftçiyi memnun edeceğini kaydeden İncefikir, "Eğer aşırı yağış ve sıcaklar olmazsa mısırda dönüm başına 1 ton 300 kilo gibi rekolte bekliyoruz. Bunun dışında, bugüne kadar satılan gübrelerde yüzde 30-40'lık satış azlığı söz konusu. Ovada eğer çiftçi gübreden belirli anlamda kısmışsa verimde düşüşe neden olabilir. Uygun gübreleme yapan çiftçilerin yüksek rekolte alacağını tahmin ediyoruz" dedi.

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Mısır rekoltesi çiftçinin yüzünü güldürecek
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